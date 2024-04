¡Lo sufre! Kevin Serna lamentó la dura derrota de Alianza Lima en Libertadores: "Toca levantar cabeza"

11/04/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima no la pasa bien en Copa Libertadores, tras sumar su primera derrota frente a Cerro Porteño el pasado 10 de abril. En ese contexto, el delantero blanquiazul, Kevin Serna, analizó la dura derrota.

Serna no escondió su gran tristeza por no conseguir los tres puntos en un contexto que parecía favorable. Respecto a ello, el futbolista señaló que "el fútbol no se trata de justicia".

"Muy triste, por todo el esfuerzo que hicimos. La verdad, creo que el empate era lo justo, pero esto no se trata de justicia. Nos vamos tristes a casa, pero toca levantar cabeza", comentó para Movistar Deportes.

Buscan mejorar en colectivo

En esa línea, el extremo por derecha indicó que el plantel busca prepararse de cara a los próximos partidos, y buscarán afrontar los encuentros de la mejor manera. Sin embargo, puntualizó que aún hay cosas por mejorar.

"Nos toca preparar lo que se viene y hacerlo de la mejor manera. Siempre hay cosas por mejorar, esto lo tomaremos con la cabeza fría y a ver qué tenemos que corregir", señaló.

Restrepo analizó la derrota

Por otro lado, el comentario de análisis de parte del entrenador, Alejandro Restrepo, tampoco se hizo esperar. Sin embargo, el técnico colombiano evitó hablar del partido, y únicamente se refirió al club como "el más grande", desatando la polémica entre los hinchas.

"Somos Alianza Lima, el equipo más grande de Perú y competiremos por todas las competiciones que nos quedan", mencionó este último miércoles desde Paraguay.

Pese al emocionante mensaje que emitió en primera instancia, Restrepo admitió que esta última caída fue muy dolorosa. "Es difícil porque hay sensaciones de bronca. Al final estuvimos cerca de anotar y tenemos la sensación de que nos pudimos llevar un mejor resultado", sostuvo.

¿Qué sigue para Alianza?

Alianza Lima se complicó seriamente de cara a su clasificación a octavos de la Copa Libertadores, pues se quedó con únicamente un punto en su grupo, ubicándose en el último lugar del mismo, detrás de Cerro Porteño, que consiguió su primera victoria en la competencia.

Colo Colo se ubica por delante, con tres unidades, mientras que Fluminense, con cuatro puntos, se mantiene en la cima del Grupo A.

En caso Alianza Lima desee recuperarse tras esta durísima derrota, deberá vencer a Colo Colo el próximo 23 de marzo en Santiago, en un partido sumamente complicado por la presión que impone la localía chilena.

Tras este encuentro, tendrá la posibilidad de reivindicarse frente a Cerro, el próximo 8 de mayo, para finalmente viajar hasta Brasil para chocar por última vez con Fluminense.

