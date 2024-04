¡No se guardó nada! Pizarro envió contundente mensaje a Guerrero por su regreso al fútbol peruano

08/04/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El exdelantero de la Selección Peruana, Claudio Pizarro, envió un contundente mensaje a Paolo Guerrero por su regreso al fútbol peruano al fichar por la Universidad César Vallejo (UCV).

Pronunciamiento

En entrevista para América TV, el exjugador de Alianza Lima indicó que el 'Depredador' la va a pasar bien y se va a divertir en la Liga 1. Además, el 'Bombardero de los Andes' reveló que hace tiempo que no conversan y no descartó reunirse con el atacante 'poeta'.

"Creo que debutó con un gol. Para él es importantísimo. Mientras se mantenga sano y pueda jugar, creo que la va a pasar bien y se va a divertir. Espero que le vaya muy bien (...) Hace tiempo que no hablamos, simplemente por la distancia. Él está en otras cosas y yo también. Estamos lejos, pero seguramente si en algún momento nos encontramos en Perú, sí (volvería a conversar con él)", explicó.

¡Contó su verdad!

El motivo detrás del distanciamiento entre ambos es desconocido, pero Guerrero no se guardó nada, y confirmó los rumores que decían que no se hablaba con Pizarro, además de explicar que "no le hizo nada".

"Yo no hablo con Pizarro hace mucho tiempo. Le tengo respeto porque ha dejado nombre en Europa. Pero yo no le hice nada a Claudio, y espero que conmigo no tenga algo. Yo no me meto con nadie aquí", señaló para 'La Lengua'.

Asimismo, el capitán de la Selección Peruana indicó que por sobre otras cosas, mantiene un respeto muy marcado por Claudio Pizarro, y que prefiere no meterse en discusiones o conflictos en este punto de su carrera.

"Como te digo, el respeto siempre va a estar y lo he dicho en otras oportunidades. Quiero dejar claro esto, yo no me meto con nadie porque soy muy perfil bajo", añadió.

¿Desde cuándo no tienen contacto?

Cabe mencionar que, el atacante 'poeta' había indicado el pasado 2023 que no se hablaba con su excompañero. Esto, tras el escándalo desatado por el doping positivo del futbolista nacional previo al Mundial 2018.

"Después de lo que pasó en el doping, no volvimos a tener contacto. Él no se comunicó conmigo, yo no me comuniqué con él. Me hubiese encantado poder hablar con él, pero perdimos totalmente el contacto. Hoy en día no hablamos más, pero fue a raíz de lo que pasó en el doping", comentó.

De esta manera, Claudio Pizarro señaló que Paolo Guerrero se va a divertir en el fútbol peruano y no descartó reunirse con el atacante 'poeta' cuando visite Perú.