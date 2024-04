¡Saca las garras! Jefferson Farfán defendió a Claudio Pizarro: "Deben conocerlo como persona"

El exjugador de la Selección Peruana, Jefferson Farfán, defendió a Claudio Pizarro y manifestó que deben conocerlo como persona antes de criticarlo.

En entrevista para América, la 'Foquita' destacó el comportamiento del 'Bombardero de los Andes' como líder de la 'Blanquirroja' y apuntó que siempre se comportó de la mejor manera con el plantel.

Asimismo, Farfán cuestionó que los hinchas de la Selección Peruana "agarren" a Pizarro como el blanco de las críticas en una época donde la 'Bicolor' no conseguía resultados.

En una edición del programa 'Enfocados', la 'Foquita' señaló que la persona que era la cabeza del grupo autorizó que, en caso sacaban un "buen resultado" ante los brasileños, podían hacer "lo que querían" en el hotel de concentración.

Asimismo. el exatacante de la 'Blanquirroja' descartó que el exfutbolista del Bayern Munich formara parte de dicha fiesta como se especuló por muchos años. También, expresó que no puede dar nombres de otros futbolistas que estuvieron presentes en el Golf Los Incas.

"Una de las cosas que quiero aclarar es que Claudio Pizarro nunca estuvo. Siempre lo quisieron molestar y embarrar, pero Claudio nunca estuvo en el momento. Estaba yo y otras personas más, que no puedo dar los nombres, obviamente. Me llevaron a dar mi manifestación, así como delincuente. Lo entiendo, porque obviamente querían saber quiénes habían estado. No dije nada. Me preguntaron como 20 veces por Pizarro. Siempre he querido dejar esta situación clara, porque siempre se han especulado tantas cosas", añadió.