"Me voy de la mejor forma": Rodrigo Ureña se despide ACONGOJADO de Universitario

Universitario recibió un balde de agua fría el pasado 31 de enero cuando se anunció que Rodrigo Ureña, pieza fundamental del equipo 'crema', dejaría el club con destino para Argentina. El Belgrano de Córdova será el nuevo club del volante chileno.

Tras haber disputado su último encuentro con camiseta 'crema' ante nada más y nada menos que el Inter Miami de Lionel Messi, el chileno decidió que asumirá el reto de la Liga Argentina. Por ello, la mañana del 1 de febrero pasó a Campo Mar donde se pudo despedir del club que defendió por dos temporadas.

Luego de sacarse fotos con algunos hinchas, el exjugador de Universitario declaró para la prensa lo que significó la U para él y que se va agradecido tanto con la institución y los fanáticos. Además de destacar a todos los trabajadores con los que compartió los dos últimos años.

Cuando le comentaron que había quedado como parte de la historia del equipo peruano luego de lograr el tan ansiado bicampeonato, respondió que eso dependerá del tiempo y del propio hincha. Además aseguró que siempre dio lo mejor de él en cada partido que disputó.

"Muy agradecido, muy contento. Me voy con las puertas abiertas. Un día lleno de emociones, especial porque no es fácil irse de un club que para mí ha sido mi casa y estoy muy agradecido (...) Yo siempre me preocupé de dar lo mejor de mí, de entregarme al máximo, nunca bajar los brazos, un poco lo que pide el espíritu de la institución", declaró.