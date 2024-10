Miguel Trauco se pronuncia tras su ausencia en la convocatoria de Jorge Fossati: "Una vaina"

A pocos días para el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas, Jorge Fossati anunció la lista de convocados a la Selección Peruana pensando en los encuentros ante Uruguay y Brasil. Una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Miguel Trauco quien venía jugando regularmente en el Criciúma del fútbol brasileño.

Incluso, el estratega de la Bicolor explicó las razones para dejar fuera de su lista al lateral nacional asegurando que se encontraba atravesando por un proceso de recuperación tras haber sufrido una lesión. A su vez, reveló que el cuerpo médico del combinado patrio sostuvo una charla con el del club brasileño para conocer al detalle el estado de nuestro compatriota.

"No está activo, está con un problema de lesión ya hace unos días y según el dictamen del médico de su club, en conversación con nuestro cuerpo médico, desgraciadamente no está en condiciones de ser convocado", expresó este último lunes en Videna.

Luego del pronunciamiento del entrenador de la Selección Peruana, llegó el turno de Miguel Trauco para explicar su ausencia en esta fecha doble del mes de octubre. El jugador no brindó ningún tipo de declaración, pero si se pronunció a través de una conversación por WhatsApp con el periodista Horacio Zimmermann.

Fue el propio hombre de prensa quien lo dio a conocer en la última edición de su programa de YouTube, 'Doble Punta'. En la charla que fue revelada, el futbolista nacional confirma que se encuentra lesionado y que ya inició su tratamiento de recuperación para volver lo más pronto posible a las canchas.

Otro hecho que fue mencionado por el 'Nonno' fue el bajo nivel mostrado por sus dirigidos en estas últimas fechas. Por ello, el ex DT de Universitario aseguró que Perú se encuentra entre los menos fuertes de Sudamericana, aunque no será accesible para ningún rival.

"En el fútbol sudamericano no existe más lo que existía, los equipos difíciles y los equipos accesibles. Están los más fuertes y los menos fuertes, entre los más fuertes está Uruguay, juegue quien juegue, no digo que sea el más fuerte pero que está entre los más fuertes no hay ninguna duda y que Perú está entre los menos fuertes tampoco queda duda, lo dicen las tablas. Estamos entre los menos fuertes pero no somos accesibles para nadie y eso va a quedar demostrado en los próximos partidos, como ya quedó demostrado en los anteriores", expresó.