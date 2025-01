Mr. Peet minimiza amistoso de Universitario ante Inter de Miami: "Sin Messi no le interesa a nadie"

El pasado viernes 10 de enero, Universitario confirmó el amistoso internacional que disputará ante el Inter de Miami de Lionel Messi. El encuentro se jugará el próximo miércoles 29 de enero en el Estadio Monumental el cual contará con la presencia de todas las figuras del equipo presidido por David Beckham.

Como era esperarse, este encuentro generó más de un comentario en hinchas cremas y de Alianza Lima, así como de los principales periodistas del medio nacional. Por ejemplo, el popular 'Mr. Peet' se pronunció recientemente a través de su programa en YouTube dejando frases que seguramente darán que hablar.

Peter Arévalo, verdadero nombre del hombre de prensa, aseguró que jugar ante el inter de Miami solo gana importancia gracias a la presencia de Lionel Messi. Incluso, precisó que ni la presencia de Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba contarían ya que se encuentran al borde el retiro en una liga como la MLS a la cual calificó como menor.

"El Inter de Miami, sin Lionel Messi, no le interesa a nadie, no te engañen. Después no vengan a decir que me ganó Messi, Busquets, Alba, jugadores que están de vacaciones, están retirados. Nadie ve el fútbol de los Estados Unidos, nadie. Ahí jugó Cruyff, Muller, Neskens, Cubillas y no pegó", indicó.