Christian Cueva volvió al terreno de juego después de una pausa de 8 meses, recibiendo elogios del entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, quien destacó el desempeño del futbolista, a pesar de la derrota ante Canadá en la Copa América 2024.

Jorge Fossati elogió el regreso de Christian Cueva a la selección peruana, resaltando su capacidad para mantener su jerarquía a pesar de los pocos minutos jugados desde su último encuentro competitivo.

El estratega uruguayo expresó su molestia por la gestión del tiempo durante el partido contra Canadá, señalando un incidente con el arquero del equipo rival.

"Cuando iban 30 minutos, el arquero de ellos tuvo que ser atendido, fue anunciado el tiempo para hidratar, pero no fue así. Yo le pregunté al línea y me dijo que no tenían orden de hacer un break", manifestó Jorge Fossati, destacando la importancia de mantener condiciones equitativas para ambos equipos.