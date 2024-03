¿No va más? Paolo Guerrero y la peculiar RAZÓN por la que retornó a Brasil tras derrota de UCV

Paolo Guerrero sorprendió al emprender vuelo a Brasil y no regresar a Trujillo con sus demás compañeros de la Universidad César Vallejo (UCV) tras perder contra Sport Boys en Lima ¿No va más en el club 'poeta'?

El '9' de la Selección Peruana fue abordado por un conocido medio de deportes para consultarse respecto a su presencia en la sala de vuelos internacionales del Aeropuerto Jorge Chávez en vez de permanecer junto al resto de sus compañeros 'poetas'.

Al respecto, un Paolo Guerrero visiblemente afectado y molesto por el resultado obtenido frente a Sport Boys, evitó en un primer momento brindar declaraciones al reportero del programa deportivo que lo siguió por todos los pasillos del terminal aéreo; sin embargo, se animó a descartar que se encuentre lesionado.

"Tengo mucho dolor, felizmente me hice una prueba y ninguna lesión grave (...) (todo fue) parte del partido", fueron las únicas palabras que pudo responderle al periodista de 'América Deportes', quien le cuestionó por su semblante y su retorno a Brasil.

Cabe precisar que, en las imágenes se le ve al 'Depredador' cojeando debido al dolor que presentaba en una de sus extremidades inferiores.

Como se sabe, el próximo partido que tendrá la UCV de la mano de Paolo Guerrero será contra Alianza Atlético en Sullana. Este duelo corresponde a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1.

La fecha programada para este evento deportivo es el jueves, 14 de marzo, a la 1:30 p.m. y tendrá como escenario el estadio municipal Campeones del 36, coloso en el que juega de local el equipo de Sullana.

Hasta el momento, se desconoce cuándo será la fecha de retorno del atacante peruano y si continuará respetando el contrato que tiene con el cuadro 'poeta' o desistirá de ello debido a que su familia vive en otro país.

En otro momento, se le consultó por la próxima convocatoria de Jorge Fossati, actual entrenador de la 'Bicolor'. No obstante, sus respuestas fueron cortantes y negativas ante las preguntas sobre una posible llamado a los entrenamientos del conjunto peruano.

"No, no sé, no te puedo decir yo, ya le dije, ya hablé mil veces", indicó.