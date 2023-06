¡Oficial! Sebastián Villa fue condenado a dos años de prisión por violencia de género

02/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El Poder Judicial de Argentina condenó a dos años de prisión suspendida al atacante de Boca Juniors, Sebastián Villa, por violencia de género contra quien era su pareja hasta el 2020.

La jueza Claudia Dávalos sentenció al futbolista colombiano, luego que Daniela Cortés denunció ser víctima de maltrato de parte de este último, quien en ese entonces ya era figura del conjunto bostero.

"Condenado a la pena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional con costas, por haber resultado autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en el contexto de violencia de género", leyó la jueza.

Defensa legal

Inicialmente la defensa de la modelo, solicitó una pena de 6 años de prisión contra Villa. Sin embargo, el PJ concluyó el caso este viernes con la referida medida. Asimismo, agregó una serie de reglas de conductas durante este periodo, a fin de no causar problemas a la damnificada y su familia.

Entre estas restricciones se encuentra, no tener ningún tipo de contacto con Cortés o su parentela, no consumir estupefacientes, ni abusar de las bebidas alcohólicas. En caso de romper estas normas, el PJ podría reabrir el caso e incrementar la pena.

"Debe abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la damnificada Daniela Cortés Meneses y / o su grupo familiar y por último, abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas", dijo en otra parte.

Tratamiento psicosocial

Por otra parte, el organismo determinó que el deportista deberá someterse a un tratamiento psicosocial y participar en talleres para abordar dicha problemática.

"Hacer un tratamiento psicosocial y participar en talleres a los fines de abordar su problemática", agregó Claudia Dávalos, en su sentencia transmitida por YouTube, en el canal oficial del PJ.

Como se recuerda, el jugador arribó a tienda 'Xenieze', en el año 2018, procedente de Deportes Tolima, ciudad de donde es originaria su expareja. En los primeros años, el extremo izquierdo no protagonizó ningún escándalo.

No obstante, en las últimas temporadas no ha hecho más que encontrarse en el ojo de la tormenta, al ostentar problemas con el alcohol e ira. Muchos seguidores de los 'Azules y dorados' han sugerido su salida de la 'Bombonera', pero la directiva no optó por hacerlo.

De esta manera, el proceso legal, que inició en el 2020, culminó este viernes con una condena de dos años de prisión suspendida contra Sebastián Villa, por violencia de género frente a su expareja Daniela Cortés.