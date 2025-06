Oscar Ibáñez se pronunció sobre el estado de salud de André Carrillo: ¿Jugará ante Colombia?

05/06/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de la Selección Peruana, Oscar Ibáñez, se pronunció sobre el estado de salud de André Carrillo en la previa del partido ante Colombia por la fecha 15 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

¿André Carrillo llegará al partido contra Colombia?

En conferencia de prensa, el DT de la 'Bicolor' indicó que la 'Culebra' está realizando todos los esfuerzos para llegar al duelo contra Ecuador, no obstante, dejó en claro que no presionaran al jugador del Corinthians para no agravar su lesión.

"Está haciendo todos los esfuerzos con el área médica para recuperarse para el segundo partido (...) André vino con toda la disponibilidad, es un jugador importante dentro del grupo, quiso estar, está haciendo todos los esfuerzos. No vamos a cometer ninguna locura, primero está su salud pero va bien, ha evolucionado muy bien estos días", declaró.

Asimismo, Ibáñez apuntó que nacional manifestó su intención de que el encuentro se dispute en condiciones de paridad, consciente de que ambas selecciones llegan con la imperiosa necesidad de sumar tres puntos. Además, destacó que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha sufrido bajas sensibles en su plantel.

"Colombia también pasa por lo mismo, tema de lesionados, han tenido que convocar y desconvocar. Juega de local en un plaza difícil, en un horario difícil, han vuelto al horario de la tarde. También están necesitados de puntos al igual que nosotros, así que seguramente va a ser un partido de tú a tú porque ambos tenemos las mismas necesidades", agregó.

🗣️ "𝗘𝘀 𝘂𝗻 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼, 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗵𝗮𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝘀𝗳𝘂𝗲𝗿𝘇𝗼𝘀"



En conferencia de prensa, Óscar Ibáñez se refirió al estado de salud de André Carrillo y cómo se ha venido recuperando de la lesión... pic.twitter.com/eF9GkzqwWd — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 5, 2025

Los antecedentes de Perú como visitante contra Colombia

El historial entre ambos equipos en Eliminatorias no favorece al conjunto peruano. De los 23 enfrentamientos, Colombia ha ganado 12, mientras que Perú registra apenas cuatro victorias y siete empates. En el encuentro más reciente, disputado en Lima por las actuales Clasificatorias, igualaron 1-1 con goles de Alexander Callens y Luis Díaz.

La última victoria de Perú ante Colombia en Eliminatorias se remonta al 28 de enero de 2022, en la ruta hacia el Mundial de Qatar. Edison Flores anotó el único tanto del partido en Barranquilla, en un resultado que dejó a los locales prácticamente sin chances de clasificación.

Cabe recordar que, con 14 fechas disputadas, Perú se ubica en el penúltimo lugar de la tabla con 10 puntos, producto de dos triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. Solo supera a Chile por diferencia de goles. El puesto de repechaje, actualmente en manos de Venezuela, está a cinco unidades de distancia.

De esta manera, Oscar Ibáñez señaló que André Carrillo está realizando todos los esfuerzos para llegar al duelo contra Ecuador, descartándolo para el partido contra Colombia.