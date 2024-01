¿Lo defiende? Úrsula Boza y su peculiar mensaje tras polémica opinión de Gianotti sobre la pobreza en Perú

Christopher Gianotti continúa en medio de la polémica debido a los comentarios que hizo acerca de la pobreza en el Perú. Ello causó indignación en cierto sector de la población, por lo que, al parecer, su esposa Úrsula Boza habría buscado la forma de respaldarlo con un reciente mensaje.

Como se recuerda, en una de las más recientes ediciones de su programa de YouTube, Gianotti tuvo como invitada a Katia Palma, con quien conversó acerca de distintos temas; sin embargo, terminó expresando su perspectiva sobre la pobreza, calificando como 'discurso mediocre' a la idea de que en el Perú no existe igualdad de oportunidades.

Ante las constantes críticas en contra del conductor, su esposa Úrsula Boza sorprendió al compartir un peculiar mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram donde afirma que uno no se debe frustrar si otro no es capaz de comprender tu mundo interno, experiencias y creencias personales.

"No te frustres cuando alguien no sea capaz de comprenderte. Los demás ven tu realidad según su propio mundo interno, sus experiencias y creencias personales. A veces, simplemente, tienes que dejar que el otro sienta y piense de ti lo que quiera. Eso no cambia quién eres en realidad", fue el mensaje que compartió la actriz peruana.