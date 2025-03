Paolo Guerrero fue noticia en Chile por sus declaraciones donde ESTALLÓ contra árbitro chileno

Paolo Guerrero se llevó los reflectores tras la derrota que sufrió Perú en su visita a Venezuela en Maturín. El capitán del equipo salió a hablar muy molesto por el accionar del juez principal del compromiso. En Chile, la prensa reaccionó ante las palabras del delantero.

Cristian Garay fue el árbitro que dirigió el partido entre las selecciones de Venezuela y Perú que terminó con victoria por 1-0 de la 'vinotinto'. El juez principal y su terna arbitral compartían la nacionalidad chilena, una decisión que levantó polémica previo al encuentro.

Tras su accionar en el partido de eliminatorias, los jugadores de Perú no quedaron conformes con las decisiones que tomó en contra de la 'bicolor'. Sobre todo Paolo Guerrero, quien atacó directamente contra la nacionalidad del colegiado, pues alegó un conflicto de intereses.

Medios de Chile informaron un ataque de Guerrero a Chile.

Esta acusación se hizo tendencia rápidamente por compartir la opinión con varios compatriotas. Sin embargo, también afectó de manera directa a la comunidad de Chile, quienes informaron sobre las declaraciones del 'Depredador' como un ataque en contra de la 'Roja'.

"Paolo Guerrero explota en la televisión peruana con la Conmebol y se lanza contra Chile: 'Somos co...'" informó el web chileno Redgol. Asimismo, diversas páginas comentaron sobre las palabras que Paolo proliferó en la señal peruana contra la actuación de Garay.

Terna chilena criticada por el 9 de Perú.

El partido entre Venezuela y Perú tuvo un arbitraje muy polémico que terminó por perjudicar a la selección peruana, quien prácticamente se despidió del sueño de disputar su sexto mundial en el año 2026. La derrota dejó un mal sabor de boca en los protagonistas y Guerrero no se guardó sus opiniones contra el árbitro.

"¡Somos coju...! ¡Somos coju...! No nos pueden poner terna chilena, tienen que pelear por argentinos o uruguayos, no nos pongan chilenos. ¡No me jod...!", dijo.