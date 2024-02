Paolo Guerrero no llegaría a UCV: Jugadores que se arrepintieron de haber fichado por un equipo

La aparente negativa de Paolo Guerrero a incorporarse a la Universidad César Vallejo (UCV), pese a la existencia de un vínculo contractual, viene causando repercusión en el fútbol peruano. Sin embargo, el caso del 'Depredador' no es el primero en darse en la Liga 1, ya que otros jugadores de gran renombre también pasaron una situación similar.

Sorprendentemente, todos estos futbolistas visten o vistieron la camiseta de Alianza Lima, presunto club interesado en incorporar a 'PG9' a sus filas con miras a recuperar el alirón y concretar una buena campaña en la Copa Libertadores.

El ahora guardameta de 'AL' llegó a ser presentado por Carlos Stein en el 2021. No obstante, luego que el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) le dio la razón a Alianza y lo mantuvo en primera por encima del cuadro lambayecano, varios futbolistas quedaron libres, siendo uno de ellos Ángelo Campos, quien firmó con el cuadro de La Victoria, donde es figura y titular absoluto.

Tras un exitoso paso en Sport Boys, Montaño fue tentado por varios equipos del certamen nacional. En dicho contexto, Universitario de Deportes habría logrado vincularse con el colombiano a través de un precontrato. Sin embargo, Johnnier terminó sumándose a las filas de Alianza Lima en el 2008.

En el 2020, Deportivo Binacional anunció la incorporación de Steven Rivadeneyra en sus redes sociales, pero como todos recuerdan el guardameta terminó jugando en 'AL' en aquella temporada.

Paolo Guerrero parece no tener decidido su futuro aún, pues buscaría resolver su contrato con UCV, lo cual habría llamado la atención de Alianza Lima.

Según el periodista de Sportcenter ESPN, Franco Lostanau, el mismo Guerrero le habría confirmado que su llegada a la Vallejo se habría complicado por temas familiares.

"No está 100% confirmado su llegada a César Vallejo. Paolo me dejó claro que a él si le gustaría jugar ahí, pero por temas ajenos a él, extrafutbolísticos, familiares, se le complica ir. Quiere entablar conversaciones con los Acuña para deshacer el contrato. Lo primero que quiere hacer es resolver ese tema antes de hablar de Colo Colo, Alianza Lima, LDU, etc. No es un tema fácil, hay un contrato sobre la mesa y la Vallejo va a querer que se respete", señaló.