¿Paolo Guerrero regresa a Alianza Lima? Respuesta de Bruno Marioni sorprende a hinchas

El delantero de la Universidad César Vallejo, Paolo Guerrero, está en medio de negociaciones para salir del club trujillano, mientras circulan rumores sobre un posible fichaje por los blanquiazules. En medio de esta situación, el Director de Fútbol de Alianza Lima, Bruno Marioni, ha ofrecido una declaración que aclara algunas dudas.

La decisión de Paolo Guerrero de no jugar ante Alianza Lima ha generado una serie de especulaciones. Se cree que su ausencia se debe a un posible traspaso a Alianza Lima, ya que, al no jugar con el equipo trujillano, podría facilitar su transferencia evitando que otros clubes negocien con él hasta el final de la temporada.

Esta decisión del máximo goleador de la selección peruana ha provocado controversia y ha intensificado el debate sobre su futuro.

En medio de los rumores, Bruno Marioni aclaró la situación. El Director de Fútbol de Alianza Lima explicó que el mercado de fichajes está abierto hasta el 30 de agosto y que Paolo Guerrero sigue bajo contrato con la Universidad César Vallejo.

"Paolo tiene contrato con Vallejo. No lo puedo tomar en cuenta mientras eso siga pasando. A todos nos gustaría verlo con camiseta de Alianza, pero no sabemos su real situación. Hoy no es una opción para nosotros," afirmó Bruno Marioni.