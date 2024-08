Se viene la noche: Cristian Díaz y el millonario monto que le exigirá a Alianza Lima tras frustrar su fichaje

Alianza Lima continúa en la búsqueda del entrenador que reemplace a Alejandro Restrepo para lo que resta del Torneo Clausura. Pero a la par de ello, el club blanquiazul también deberá resolver el inconveniente que se generó con Cristian Díaz con quien se habría llegado a un acuerdo en los últimos días.

Según el estratega argentino, este firmó los documentos que le envió Bruno Marioni a nombre del equipo victoriano luego de haber renunciado a su cargo en Deportivo Morón. Tras desconocer su vínculo, el técnico acusó a los íntimos de haber dejado sin trabajo a tres personas.

A partir de ahí, Cristian Díaz habló de su situación en diversos medios deportivos nacionales para expresar su malestar con lo ocurrido con Alianza Lima. Con el pasar de los días, el discurso del estratega cambió al punto de amenazas con entablar una demanda si es que no se llegaba a una solución.

Ahora, en las últimas horas se pudo conocer el monto que el argentino y su entorno pretender exigir al club blanquiazul a modo de compensación. Según Depor, el ex Independiente planea pedir un total de 700 mil dólares ante la FIFA por haber renunciando a su cargo en Deportivo Morón de la segunda división.

De momento, nadie del equipo de La Victoria se pronunció sobre el caso y continúan con la búsqueda del nuevo DT para seguir metidos en la pelea por el Torneo Clausura y el campeonato nacional.

Bruno Marioni habría firmado el contrato de Cristian Díaz con Alianza.

Tras conocer que Alianza Lima desistió de su fichaje, Cristian Díaz inició una serie de charlas con los principales medios deportivos del Perú para dar a conocer su postura sobre esta incómoda situación. Su versión fue clara al asegurar que firmó un contrato enviado por la directiva íntima por lo que hará respetar este documento ante las instancias correspondientes.

"Alianza dejó a 3 personas sin laburo y ahora haremos lo que procede con todos los documentos que tenemos. No voy a esperar unos días y actuaremos rápido. Alianza no me llamó hasta hoy. Vamos a ver si presentan a otro técnico para actuar conforme a las recomendaciones del abogado con el acuerdo que tenemos y enviamos al club", expresó para Líbero.