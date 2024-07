¡Explotó! Jorge Fossati INSULTA a los que critican convocatoria de Paolo Guerrero: "Me importa un hu**o"

La convocatoria de Paolo Guerrero a la selección peruana solo parece haberle traído más problemas a Jorge Fossati, pues un gran sector de la hinchada criticó el llamado del 'Depredador'. El entrenador, harto de que lo cuestionen, respondió fuertemente a sus detractores.

En diálogo con el medio 'Un Toque de Fútbol', el técnico de la 'Bicolor' expresó su rechazó a los que constantemente ponen en tela de juicio sus decisiones al mando del seleccionado nacional, sin guardarse un poco en su respuesta.

"Yo lo que veo es un jugador en plena vigencia física. No va a poder ninguna crítica imponerse sobre lo que yo pienso. Me importa un huevo lo que los demás piensen. Si lo tengo, lo convocaré sí o sí", declaró.

Previamente, el entrenador uruguayo había expresado su descontento con el periodista deportivo Eddie Fleischman, quien fue de sus principales críticos desde que tomó el mando del combinado nacional.

"No acepto que nadie me falte el respeto a mí y a los jugadores, en este caso Paolo Guerrero. Ese mismo cachafaz que dijo lo que te enteraste, habla de Paolo como si fuera Juan Pérez, lo destrata y lo denigra, porque alguna vez se dignó a contestarle. Lo mismo que hoy puede hacerme, porque no le gusta que le contesten, el intocable este, fantasma, que nunca le pegó a una pelota de goma. Cómo me voy a bancar a este tipo", expresó.