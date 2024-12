Paolo Reyna confiesa que rechazó propuestas internacionales para estar en la 'U': "Es el más campeón"

Paolo Reyna ya entrena con Universitario, equipo que apuesta por su talento de cara a la Copa Libertadores 2025. El lateral izquierdo, tras una sobresaliente temporada con Melgar, reveló que su fichaje por el bicampeón del fútbol peruano fue una decisión tomada en conjunto con su familia, a pesar de haber recibido ofertas internacionales.

Universitario de Deportes tiene como meta destacar en la próxima Copa Libertadores, y Paolo Reyna será una pieza clave en este desafío. En su primera aparición ante los medios como jugador crema, el lateral reveló cómo se dio su llegada al club.

A pesar de recibir propuestas de mercados internacionales, el jugador arequipeño destacó que la oferta de Universitario de Deportes fue irresistible.

"Tuve propuestas. Cuando escuché que la 'U' me quería, no me tomó mucho tiempo para decidir. Tuve ofertas del extranjero, pero la oportunidad de vestir la camiseta de la 'U' me atrajo mucho y tomé esa decisión con toda mi familia", declaró el exdefensor de Melgar, quien estará ligado al conjunto merengue por las próximas tres temporadas.