Gareca afectado por empate de Chile ante Ecuador que lo deja último en las Eliminatorias: "Quiero revertirlo"

Al igual que Perú, Chile también atraviesa una complicada situación que lo aleja cada vez más de la clasificación al Mundial 2026. En esta ocasión, 'La Roja' empató ante Ecuador y, a falta de cuatro fechas para la culminación de las Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador Ricardo Gareca no pudo evitar mostrarse afectado por las pifias que recibió de los hinchas chilenos.

Luego del empate ante Ecuador, el entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, se pronunció en conferencia de prensa e hizo un mea culpa por la situación en la que actual se encuentran, afirmando que, a pesar de todo ello, él mantiene "la energía", por lo que "no le gustaría dejar el cargo".

"Yo tengo toda la energía, no tengo ningún problema, al contrario, estoy contento, no me gustaría dejar el cargo en estos momentos, quiero estar al lado de los muchachos , quiero estar al lado de esta situación, porque creo que es lo que me corresponde como entrenador, me corresponde como cuerpo técnico, asumir la responsabilidad", dijo en un primer momento.

Enseguida, se refirió a las pifias de la hinchada chilena, dejando en claro que será respetuoso de la postura que tomen y que solo tiene palabras de agradecimiento por apoyar al equipo: "Lógicamente, a pesar de que el ambiente no es el ideal, (...) hay que respetar, hay que ser muy respetuosos del público, hoy vinieron a apoyarnos masivamente, coparon el estadio, solo hay palabras de agradecimiento, después entiendo el disgusto, entiendo el malestar, todo lo que de pronto puede llegar a ocurrir", continuó.

Finalmente, Gareca Nardi expresó sus ganas de revertir los malos resultados de la Selección Chilena, de continuar junto a los jugadores, pese a que sus ánimos no son los mejores en estos momentos.

"Me gustaría estar al lado de los muchachos, me gustaría estar al frente de esta situación, me gustaría revertirla, de alguna manera u otra, entonces eso es a cuanto mi estado de ánimo, no es el mejor, (...) pero bueno soy muy respetuoso en cuanto a las manifestaciones que se pueden llegar a hacer. También soy respetuoso del contrato, me gusta esta clase de desafíos, me gustaría tener la posibilidad de terminar todo esto", agregó.