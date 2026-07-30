Invitada de lujo: Simone Biles llega a Perú para iniciar la cuenta regresiva de los Juegos Panamericanos 2027

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Perú vivirá un acontecimiento histórico el próximo 6 de agosto, cuando la multicampeona olímpica y mundial Simone Biles visite Lima para participar en el encendido del reloj oficial que marcará la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027.

La ceremonia se realizará en la Plaza Mayor de Lima y contará con la presencia de miles de asistentes en una fiesta ciudadana que mezclará deporte, cultura y música.

Por primera vez en Perú

Simone Biles, considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, será la protagonista de la jornada. Con más de 30 medallas mundiales y olímpicas, su presencia simboliza el reconocimiento internacional al Perú como sede deportiva de primer nivel.

"Estoy emocionada por visitar Perú por primera vez para celebrar que comenzó la cuenta regresiva a un año de los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Estoy deseando verlos a todos en la Plaza Mayor de Lima para una celebración inolvidable de la unidad deportiva y el espíritu de las Américas", expresó en un mensaje previo a su llegada.

La ceremonia también contará con la participación de la paraatleta colombiana Karen Palomeque, récord mundial en los 400 metros T38, quien reforzará el carácter inclusivo del evento y la importancia de los Juegos Parapanamericanos dentro de la cita continental.

Fiesta ciudadana en la Plaza Mayor

El encendido del reloj será acompañado por una celebración abierta al público. Se han programado exhibiciones deportivas y paradeportivas, presentaciones artísticas y muestras culturales que reflejarán la diversidad del país. La gastronomía peruana también tendrá un espacio destacado, mientras que el cierre musical estará a cargo de Los Mirlos, ícono de la cumbia amazónica.

El acceso será gratuito, aunque las entradas deberán canjearse vía Teleticket para controlar el aforo. La Municipalidad de Lima y el comité organizador han confirmado que se espera una asistencia masiva, similar a la vivida en 2019 cuando el país fue sede de los Juegos Panamericanos.

La llegada de Biles se enmarca en el respaldo de Panam Sports, que confía en la capacidad del Perú para repetir el éxito organizativo de 2019. El presidente de la entidad, Neven Ilic, destacó que Lima volverá a demostrar su pasión por el deporte y su capacidad logística para albergar un evento de esta magnitud.

La presencia de Simone Biles en Lima para encender el reloj Panamericano es mucho más que un acto simbólico: representa la unión del continente en torno al deporte y la confirmación de que el Perú está listo para recibir nuevamente a miles de atletas y visitantes. Con una invitada de lujo y una fiesta ciudadana que promete ser inolvidable, la cuenta regresiva hacia Lima 2027 ya está en marcha.