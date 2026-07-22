Ignacio Buse remonta con autoridad y clasifica a cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ignacio Buse continúa demostrando que vive el mejor momento de su carrera. La primera raqueta nacional logró una trabajada victoria sobre el suizo Kilian Feldbausch tras remontar un set en contra y sellar su clasificación a los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel, en Austria. Con este resultado, el peruano mantiene intactas sus aspiraciones de seguir avanzando en uno de los torneos más importantes de la gira europea sobre arcilla.

Nacho pasa a cuartos de final

El arranque del partido no fue sencillo para la raqueta nacional. Feldbausch tomó la iniciativa desde el primer game y quebró la resistencia de Buse para llevarse el primer set por un sólido 6-2 en apenas 35 minutos.

Sin embargo, el peruano no se desconectó del encuentro. Ajustó sus devoluciones, elevó el nivel desde el fondo de la cancha y respondió con la misma moneda: un contundente 6-2 en 37 minutos que devolvió la paridad al marcador.

Ya en la manga decisiva, Buse mantuvo la compostura y la precisión en los momentos de mayor presión. Dominando con autoridad, selló el definitivo 6-2 para completar la remontada y quedarse con la victoria.

🔝 NACHO BUSE FIRMÓ LA REMONTADA 🇵🇪



El peruano fue de menos a más durante su partido ante el suizo Feldbausch y lo cerró con una victoria por 2-6, 6-2 y 6-2 después de dos horas de juego.



🔜 Espera en cuartos de #Kitzbuhel por Etcheverry o Rodionov. pic.twitter.com/rt1PT9CCHi — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 22, 2026

Buse confirma su gran presente en el circuito

El triunfo sobre Feldbausch no solo le permite instalarse entre los ocho mejores del torneo, sino también sumar puntos importantes para el ranking ATP, donde busca mantenerse entre los primeros lugares para llegar como cabeza de serie al próximo US Open.

El peruano ya había superado una exigente primera ronda frente al checo Vít Kopřiva y, nuevamente, mostró capacidad para resolver un partido complicado. La fortaleza mental exhibida en ambos encuentros refleja la madurez competitiva que ha alcanzado durante esta temporada.

Además, el torneo de Kitzbühel representa una oportunidad clave para seguir acumulando confianza antes del inicio de la gira sobre superficie dura, donde enfrentará nuevos desafíos ante rivales de mayor jerarquía.

Ignacio Buse

El siguiente reto será Tomás Martín Etcheverry

Tras asegurar su clasificación, Ignacio Buse enfrentará en los cuartos de final al argentino Tomás Martín Etcheverry, cuarto cabeza de serie del certamen, quien avanzó luego de derrotar al austríaco Jurij Rodionov en sets corridos. El duelo será una exigente prueba para el peruano, que buscará mantener el nivel mostrado durante las dos primeras rondas.

Un triunfo le permitiría acercarse a las semifinales de un ATP 250 y continuar sumando puntos fundamentales en el ranking mundial, además de reforzar el excelente momento que atraviesa desde la conquista de su primer título ATP.

El crecimiento de Ignacio Buse sigue ilusionando al tenis peruano. Su capacidad para reaccionar en momentos adversos y competir de igual a igual frente a jugadores del circuito internacional confirma que atraviesa una temporada histórica. Ahora, el desafío será mantener ese rendimiento ante Etcheverry y seguir escribiendo un nuevo capítulo en su ascendente carrera profesional.