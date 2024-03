¿Perú tiene posibilidad de clasificar al mundial? Luis Advíncula responde con tajante mensaje

El lateral derecho de Boca Juniors, Luis Advíncula, se pronunció sobre la situación que atraviesa la Selección Peruana de Fútbol en las Eliminatorias y se sinceró sobre las posibilidades de la 'Bicolor' de clasificar al mundial. ¿Qué dijo el popular 'Lucho'?

Al respecto, el también llamado 'Rayo' reconoció que la 'Blanquirroja' no tuvo el arranque esperado en el proceso clasificatorio, lo que ha llevado a que "mcuha gente se baje del barco".

Sin embargo, confía en que los ahora dirigidos por Jorge Fossati pueden revertir esta situación yendo partido a partido.

"Es la Eliminatoria, en donde más chances creo que hay. No hemos iniciado bien, pero tenemos que ir partido a partido, hay mucha gente que ya se bajó del barco, se respeta, esperemos al final cómo termina esto y veremos si se vuelven a subir" declaró.

Asimismo, Luis Advíncula se refirió a la salida de Juan Reynoso y lamentó que los resultados no hayan acompañado al trabajo que realizaba su comando técnico. Según señaló estos se caracterizaban por una gran intensidad, pero no pudieron reflerjarlo en la cancha.

"Toda selección pasa por una mala racha, lamentablemente nos pasó con Juan. Si hubiesen visto los trabajos que teníamos con él. Lamentablemente, las cosas no salieron, ninguno de nosotros venía rindiendo, eso hizo que las cosas no sucedan, no estábamos fluyendo, nos jodió el doble porque al final Juan es un entrenador peruano y todos queríamos tirar el carro para adelante", agregó.