Claudio Pizarro lamenta salida de Juan Reynoso de Selección Peruana: "Me hubiese gustado que se quede"

El exdelantero de la Selección Peruana, Claudio Pizarro, lamentó la salida de Juan Reynoso de la 'Blanquirroja' por el mal inicio en las Eliminatorias y señaló que le hubiera gustado que el 'Cabezón' se quede más tiempo en Videna.

En entrevista para Depor, el 'Bombardero de los Andes' apuntó que es complicado para los entrenadores de las selecciones nacionales poder plasmar sus ideas de juego en pocos días de entrenamiento.

"Es difícil y aparte siempre es complicado trabajar tres días, luego te vas, y así tienes a los jugadores . Fue complicado, obviamente los resultados tampoco se dieron, y es así en el futbol lamentablemente. A mí también me hubiese gustado que Juan Reynoso se quede más tiempo. Pero dicen que a veces los cambios traen cosas nuevas, y veremos ahora con un entrenador nuevo", declaró.

Asimismo, el exatacante de Alianza Lima aseguró que la Copa América permitirá a Jorge Fossati plantear su estilo al grupo y resaltó que tiene mucha experiencia como director técnico. También, lo comparó con un estilo similar a Ricardo Gareca.

En esa misma línea, Pizarro indicó que sería muy duro si la Selección Peruana no clasifica al próximo Mundial y manifestó que ello permitiría ver la realidad del futbol nacional.

"Sería muy duro pero a la vez si no se da, que espero que no, nos haría ver una realidad de cómo estamos en el fútbol actual. Hay muchas cosas que hay que cambiar y renovar, analizar el futuro del fútbol peruano, que espero que ya se esté haciendo. A raíz de que no fuimos al último Mundial se debe analizar lo que se está haciendo, porque cada vez es más complicado", sostuvo.