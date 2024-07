Jorge Fossati arremete contra Eddie Fleischman: "Fantasma, nunca le pegó a una pelota de goma"

Jorge Fossati volvió a dar que hablar en las últimas horas luego de lanzar unos fuertes calificativos contra Eddie Fleischman. El entrenador de la Selección Peruana no le gustó nada que el hombre de prensa arremeta contra la actualidad de Paolo Guerrero.

Cómo se recuerda, ambos personajes mantienen un fuerte enfrentamiento mediático que data desde el mes de marzo. Aquella vez, el conductor criticó que el estratega uruguayo eligiera a países de Centroamérica para disputar los primeros amistosos de su proceso.

Incluso, durante una entrevista que sostuvieron en las instalaciones de la Videna, Jorge Fossati y Eddie Fleischman mantuvieron una tensa conversación donde el estratega encaró al hombre de prensa por llamarlo 'cagón' en redes sociales.

Ahora, esta novela sumó un nuevo capítulo luego de lo dicho por el experimentado técnico uruguayo en una conversación con un youTuber ecuatoriano. En esta charla, el estratega de la Selección Peruana emitió fuertes calificativos contra el conductor por criticar la actualidad de Paolo Guerrero en el equipo de todos y en el club César Vallejo.

"No acepto que nadie me falte el respeto a mí y a los jugadores, en este caso Paolo Guerrero. Ese mismo cachafaz que dijo lo que te enteraste, habla de Paolo como si fuera Juan Pérez, lo destrata y lo denigra, porque alguna vez se dignó a contestarle. Lo mismo que hoy puede hacerme, porque no le gusta que le contesten, el intocable este, fantasma, que nunca le pegó a una pelota de goma. Cómo me voy a bancar a este tipo", expresó.