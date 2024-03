¡Que fuerte! Kylian Mbappé insultó a Lionel Messi: "Este hijo de p*** nos ganó un Mundial?

En una reciente entrevista, Javier Pastore, exfutbolista argentino del PSG, comentó que Kylian Mbappé habría insultado a Lionel Messi tras perder la final del Mundial Qatar 2022.

'El Flaco' Pastore compartió vestuario con el francés cuando este llegó a París en 2018, y pudo jugar junto a Messi en la Selección Argentina. Teniendo eso en cuenta, reveló ante el diario La Nación que felicitó a Mbappé, pero este le devolvió un insulto en tono de broma.

"Lo felicité por el Mundial que había hecho y me dijo: 'Noo, si el hijo de p.. este de Messi nos ganó el Mundial' (como un chiste, como diciendo que Lionel lo había ganado solo)", señaló.

Sin embargo, hay que mencionar que este insulto se realizó en tono de broma, o eso se cree, pues el exvolante de la Roma señaló que el vestuario del PSG estuvo en tensión durante las semanas siguientes al Mundial de Qatar.

"El francés estaba muy dolido por el Mundial, y por un montón de cosas, y no le perdonaban ni un pase errado. Sentían despecho. Y lo silbaron, como increíblemente silbaron a Neymar", comentó.

Pastore aprovechó en destacar la gran actitud de competencia que Kylian ha presentado desde su ascenso a la elite, y elogió la capacidad del atacante para mantenerse enfocado en sus metas.

Por otro lado, el futbolista dio a conocer cómo es participar en un equipo junto a Messi. Es necesario recordar que ambos se cruzaron en la Copa América 2015, cuando la 'Albiceleste' llegó hasta la final del torneo.

"Leo esta allá arriba, muy lejos de donde quedamos nosotros. Pero no idolatrándolo, es tu compañero, entrenás con él, jugás con él. En cambio hoy, ahora veo un video y me pasan cosas raras, me siento muy feliz", concluyó.