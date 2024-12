Raúl Ruidíaz rompe su silencio sobre su posible regreso a Universitario: "Hablé con mi representante"

El delantero peruano, Raúl Ruidíaz, rompió su silencio sobre su posible regreso a Universitario de Deportes en la temporada 2025.

En entrevista con 'Contra el Sistema', la 'Pulga' contó sobre la opción que tuvo para llegar al equipo 'crema' en el año del centenario y precisó que el contacto se dio directamente con él.

"El contacto se dio conmigo, no de club a club. Tengo amistad con Antonio García Pye. En Seattle ya no tenía tantas oportunidades y pasó por mi cabeza. Yo sigo a Universitario desde que salí del Perú y les digo a mis hijos lo que es el club. Es algo que extraño y se los cuento. Mi hijo me dijo 'vamos'", explicó.

Asimismo, Raúl Ruidíaz indicó que su vuelta al Perú no se dio porque el Seattle Sounders, donde jugó seis años y medio, no se lo permitió.

"Hablamos y todo estaba bien, pero hubo un tema que tenía contrato. En Seattle me fue bien y hasta el último día se portaron bien conmigo. De mi lado estaba, pero no me dejaron ir y eso me dolió bastante porque hubiera sido lindo estar en el centenario. Mi hijo me preguntaba y al final le dije que 'no'. Ya está, vamos para adelante", agregó.