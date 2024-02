¡Reveló el misterio! Hernán Barcos cuenta la razón de su peculiar baile y a quién lo dedicó

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, sorprendió a todos este último domingo cuando hizo un peculiar baile tras anotar un gol a Comerciantes Unidos por la fecha 5 del Torneo Apertura. El 'Pirata' tras el final del juego reveló que esta acción lleva un mensaje detrás, ¿de qué se trata?

En una tarde perfecta para 'AL', el futbolista argentino se animó a contar el por qué de su coreografía del popular tema 'Dame tu cosita', que causó asombro entre los aliancistas; puesto que solo están acostumbrados a su reconocida seña del parche de pirata.

A detalle, Barcos mencionó que el baile se debe al pedido de su menor hijo. Según indicó, desde la fecha pasada le había hecho esta solicitud, pero en el juego ante Unión Comercio se olvidó del pedido de su retoño.

"Es para mi hijo que me había pedido el partido pasado y me había olvidado. En este me lo recordó de nuevo y bueno para él fue el bailecito de "dame tu cosita". Ellos están viendo siempre el video y me dicen papá dame tu cosita, así que ahí estamos. La familia siempre está prendida, está unida y todos estamos tirando para el mismo lado", dijo en L1 Max.