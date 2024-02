Ricardo Gareca se someterá a prueba de ADN para confirmar paternidad de joven uruguaya

Por órdenes de la justicia argentina, Ricardo Gareca tendrá que someterse a una prueba de ADN para confirmar o descartar si es padre de la joven uruguaya de 41 años que le interpuso una demanda por filiación en 2021.

El Juzgado Civil Número 102 de la ciudad de Buenos Aires ordenó que el ex director técnico de la Selección Peruana se presente este miércoles, 21 de febrero, ante la justicia de ese país y así terminar con la situación que lo vincula a la ciudadana uruguaya Mary Sande Delgado.

De acuerdo con el diario argentino 'Popular', el juez encargado de dicho caso se basó en "la no vulneración de los derechos de identidad de la persona", por lo que inmediatamente solicitó una prueba de paternidad a Gareca Nardi.

Como se recuerda, el actual entrenador de Chile nunca accedió a realizarse una prueba de ADN debido a lo extenso que fue el proceso iniciado por Mary Sande Delgado, quien actualmente tiene nada más y nada menos que 41 años de edad.

En entrevista con un conocido medio argentino, Mary Sande Delgado contó que fue su hermana, quien le reveló que el 'Tigre' Gareca era su padre. Ante ello, la muchacha afirmó haberse quedado sorprendida por la situación tan dura que estaba viviendo.

"En el 2008, una de mis hermanas (Carola) me muestra en la computadora la foto de Ricardo y me dice: 'Él es tu padre'. Yo no podía creer que me estuviese pasando algo así, pero ella muy seria me asegura: 'Vos no sos hija de papá. él solo te dio su apellido", relató en 2021.