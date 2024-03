¡Rompió su silencio! Gabriel Costa pidió disculpas por sus polémicos gestos contra hinchas de Alianza Lima

El jugador de Alianza Lima, Gabriel Costa, pidió disculpas por sus polémicos gestos contra los hinchas 'blanquiazules' durante el partido ante Sporting Cristal del pasado sábado 09 de marzo.

A través de un video, el volante uruguayo aseguró que está arrepentido por su accionar contra los aficionado 'íntimos' y manifestó que respeta la camiseta del equipo de La Victoria.

"Queridos blanquiazules, quería ofrecerles mis más sinceras disculpas por lo acontecido el otro día. Estoy pasando por un momento de mucha frustración, no soy una persona de hacer cosas, me siento muy arrepentido de haberlo hecho. Valoro y respeto mucho esta camiseta. Los valoro a ustedes también como hinchas. Me hago cargo de las consecuencias y seguiré luchando hasta el final por esta camiseta", sostuvo.