Jorge Fossati reconoce el pobre nivel de Perú en Sudamérica: "Entre los menos fuertes"

La Selección Peruana cumplió su primer entrenamiento en Videna con los jugadores del torneo local pensando en la fecha doble de Eliminatorias. Aquí, el equipo de todos recibirá a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima y luego visitará a Brasil el martes 15 de octubre.

Por ello, Jorge Fossati brindó una conferencia de prensa donde explicó la lista de jugadores convocados que presentó en las últimas horas y sus expectativas de cara a estos complicados duelos. Una de las dudas que resolvió el estratega de la Bicolor es sobre las ausencias del cuadro charrúa por suspensión las cuales inmediatamente minimizó asegurando que los orientales cuentan con un amplio universo de jugadores que no afectará en nada a su selección.

"Por mi cargo tengo que conocer la realidad de todas las selecciones de Sudamérica, de Uruguay conozco un poco más por razones obvias. No sé hasta ahora la lista oficial, Uruguay tiene uno de sus clubes clasificado a semifinales de la Libertadores (Peñarol) que además va líder en Uruguay. Si no hay ninguna sorpresa no habrá ningún jugador de Peñarol en la selección y creo que con eso contesto el tema de las bajas en Uruguay. Yo no estoy acá para estar llorando por los que no están, sino valorando a los que tengo", indicó.