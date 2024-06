La FIRME RESPUESTA de Zambrano sobre convocatoria de Cueva a la Selección Peruana

El defensor de Alianza Lima, Carlos Zambrano, dejó una firme respuesta cuando fue consultado sobre la convocatoria de Christian Cueva a la Selección Peruana como invitado.

En conferencia de prensa desde la Videna, el 'Kaiser' se mostró alegre que 'Aladino' esté entrenando con la 'Bicolor' y respaldó la decisión de Jorge Fossati de citar al exjugador 'blanquiazul'.

Por otro lado, Zambrano manifestó que ha trabajado su temperamento durante los partidos y aseguró que es consciente de que lo que significaría que lo expulsen en la Copa América.

"Lo del temperamento se habla con los psicólogos. Ya estamos grande para saber lo que es bueno y malo, para no perjudicar al grupo. Soy consciente que una expulsión mía o de cualquier compañero, perjudica a cualquier equipo o Selección (...) Eso lo tengo clarísimo, lo estoy manejando de la mejor manera. Aquí solo se habla cuando te expulsan, cuando no te expulsan, no dicen que está jugando bien ni nada. Fuera de eso, el temperamento lo estoy manejando bien gracias a Dios", agregó.

Tras su llamado a la 'Bicolor', Cueva agradeció al director técnico uruguayo de estar presente en los partidos amistosos ante Paraguay y El Salvador.

Asimismo, 'Aladino' aseguró no sentirse presionado por Fossati y apuntó que tiene todas las "herramientas" para salir del mal momento que está atravesando.

"Es un privilegio conocer personas como el 'profe' no pasa siempre. Lo dije cuando estuvo Ricardo por acá, igual con Juan. Hoy el presente es esto, no me apuro ni presiono para nada. Quiero disfrutar y hacer las cosas bien, con respecto a lo que es mi trabajo. He tenido todas las herramientas para salir adelante de este mal momento que estaba pasando", añadió.