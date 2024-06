Alex Valera fue desconvocado de la Selección Peruana para los próximos amistosos: ¿Qué pasó con el delantero?

Durante el último entrenamiento de la Selección Peruana, Jorge Fossati dio a conocer que Alex Valera quedó desconvocado para los próximos amistosos de la 'Bicolor', explicando los motivos detrás de esta fuerte decisión.

En declaraciones a la prensa, el entrenador del combinado nacional expresó que la desconvocatoria de Valera no está ligada a indisciplinas, y responde a problemas personales.

"No hay indisciplina ni nada raro. No quiero malentendidos. Simplemente, la persona de Alex Valera hoy no está en las mejores condiciones para rendir al máximo, como él mismo quiere, y por eso hemos tomado esta decisión. Son temas personales", señaló.