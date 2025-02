Sebastián Britos rompió su silencio tras error en empate de la 'U' ante Comerciantes: "Las imágenes son elocuentes"

Universitario de Deportes inició su camino para el ansiado tricampeonato con un amargo empate 1-1 en Cajabamba ante Comerciantes Unidos. El cuadro crema tuvo chances claras de gol para aumentar el marcador luego del tanto de Jairo Vélez, pero sobre el final del cotejo Sebastián Britos se convirtió en protagonista principal al cometer un grave error que terminó en la igualdad del elenco local.

Solo restaba segundos para que el juez del encuentro pitara el final cuando un centro desde la mitad de la cancha fue lanzado al área crema con la intención de buscar la cabeza de algún jugador de Comerciantes. Y cuando el balón parecía controlado por la defensa merengue, el portero charrúa salió muy lejos de su área, le erró al balón y la jugada terminó en la igualdad definitiva.

Como era de esperarse, la prensa aguardaba por la palabra de Sebastián Britos, quien dejó el estadio de Cajabamba sin brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, durante la llegada del plantel de Universitario al aeropuerto Jorge Chávez, el guardameta fue abordado por los periodistas donde finalmente rompió su silencio y reconoció su error.

Con un gesto bastante molesto, el guardameta nacido en Uruguay dejó en claro que tiene poco que decir sobre la jugada en mención ya que las imágenes vistas en televisión son bastantes claras. Además, señaló que este tipo de sucesos fortuitos marcan la relevancia de su puesto.

Otro que si habló tras el pitazo final fue el entrenador de la 'U', Fabián Bustos. El estratega argentino evitó hacer énfasis en su portero, ya que señaló una serie de errores que se cometieron en aquella fatídica jugada.

"Molesto sí porque me parece que el equipo debió ganarlo, fuimos superiores, no finalizamos. La última jugada lo perdimos por error nuestro. Hay que trabajar y corregirlo. Primero, tenemos la pelota nosotros, no tenemos que perder en ataque fácil. Segundo, no tenemos que dejar que el lateral progrese solo y tire el centro al área,. Tercero, no se tiene que salir Cuarto, no hay que perder las marcas. Montón de cosas que hicimos mal en la última jugada", precisó.