Selección Peruana: Conmebol confirmó los árbitros que dirigirán los encuentros ante Uruguay y Brasil

La Selección Peruana vive un panorama bastante complicado en las Eliminatorias Sudamericanas donde marcha último en la tabla de posiciones luego del empate ante Colombia y la derrota ante Ecuador. Ahora, el combinado patrio deberá pasar la página y tendrá que meterse de lleno en los encuentros ante Uruguay y Brasil en los primeros días de octubre.

De momento, los dirigidos por Jorge Fossati cuentan con solo tres puntos y se ubican a seis unidades del ansiado séptimo lugar que otorga una plaza al repechaje para acceder a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, el rendimiento mostrado en la altura de Quito pone en duda las chances del equipo de todos para seguir metido en la pelea en las próximas jornadas.

Y a la espera de la llegada de estos cotejos, Conmebol se comunicó con la Federación Peruana de Fútbol para confirmar la programación de los árbitros para los partidos ante Uruguay en Lima y Brasil en Brasilia. En primer lugar, el argentino Facundo Tello estará encargado de impartir justicia en el choque ante los charrúas el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. Su compatriota Germán Delfino será el que aclare cualquier duda desde el VAR.

Dicho encuentro está programado para comenzar a las 8:30 de la noche y será transmitido por ATV, América TV y Movistar Deportes. Por otro lado, el uruguayo Esteban Ostojich estará en el campo de juego cuando enfrentemos al pentacampeón del mundo en el Estadio Mané Garrincha el martes 15 de octubre a las 7:45 p.m. (hora peruana). Por último, Leodán González estará en la cabina del videoarbitraje para apoyar a su compatriota.

Como se recuerda, la Selección Peruana deberá sumar en ambos partidos para poder salir de ese incómodo lugar de la tabla de posiciones y mantenerse en la pelea por clasificar al Mundial 2026.

Luego de la derrota ante Ecuador en la altura de Quito, Jorge Fossati reconoció el pobre rendimiento del combinado patrio que se llevó una nueva derrota en este proceso clasificatorio.

"Se buscaron alternativas y me hago cargo de todo con lo que no estén de acuerdo o no salió bien. Me parece justo que se haya llevado los puntos Ecuador", precisó.