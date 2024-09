¡Sigue la polémica! Paolo Guerrero SEPULTA al arbitraje del último partido de Alianza Lima

La reciente derrota de Alianza Lima estuvo marcada por un controversial arbitraje de parte de Joel Alarcón, quien cobró un polémico penal contra los blanquiazules. Esto generó la furia de Paolo Guerrero, quien ingresó en la segunda mitad del cotejo.

El 'Depredador' descargó su furia en conversación con Movistar Deportes, mencionando que se encuentra apenado por la forma cómo se dieron las cosas, y sobre todo, por la derrota.

"Si eso es penal, imagínate... No me gusta hablar del arbitraje. Ha sido un partido que se nos complicó. Quedo triste por el resultado, pero ahora tenemos que descansar y ponernos a trabajar rápidamente, porque el sábado tenemos un partido importante", comentó.

Otro momento en el que se vio sumamente exaltado al goleador histórico de la selección peruana fue en los instantes posteriores al pitazo final, en donde confrontó directamente al referí del cotejo.

Claramente ofuscado y enojado como pocas veces se le ha visto, Guerrero reclamaba un posible penal en los últimos minutos, además de reiterar su queja por la dudosa falta que generó la pena máxima contra los blanquiazules.

Incluso, se llegó a apreciar al propio entrenador de Alianza, Mariano Soso, dirigirse fuertemente contra el arbitro, en un gesto de frustración absoluta.

El descontento por las decisiones en el partido fue casi generalizado, y jugadores como Renzo Garcés expresaron su descontento. El central manifestó que perder por un error arbitral es duro, y espera que se tomen medidas correctivas contra el referí involucrado.

Ángelo Campos, portero del equipo, opinó de forma similar, mencionando que no entiende el criterio del árbitro para cobrar la jugada si no estaba clara.

"Si fue penal o no. No he visto la jugada. Me comentan y dicen que no. No sé cuál es la interpretación del árbitro para cobrar penal hasta ver la jugada", indicó para L1 Max.