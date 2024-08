Sergio Ludeña, presidente de Cienciano, amenazó a Pamela López con carta notarial

20/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Pamela López recibió una llamada de Sergio Ludeña, presidente de Cienciano del Cusco, según lo mencionado por Rosario Sasieta. Esta llamada ocurrió tras la revelación de la esposa de Christian Cueva sobre el conocimiento de uno de los directivos del club cusqueño acerca de las agresiones físicas y psicológicas que había sufrido a manos del futbolista.

La denuncia de Pamela López

El lunes 19 de agosto, Pamela López brindó una conferencia de prensa donde expuso detalles sobre las agresiones que habría sufrido por parte de su esposo, Christian Cueva. Durante la conferencia, afirmó que uno de los directivos de Cienciano, equipo que recientemente anunció el fichaje del futbolista, estaba al tanto de los maltratos sufridos.

La información revelada por Pamela López provocó una ola de reacciones y cuestionamientos sobre la ética de la directiva del equipo cusqueño.

Presidente de Cienciano amenaza a Pamela López

En un giro inesperado de los acontecimientos, Sergio Ludeña, presidente de Cienciano, decidió contactar a Pamela López en la noche del mismo día en que se realizaron las declaraciones públicas.

Según Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, la llamada de Sergio Ludeña fue claramente intimidatoria. El presidente de Cienciano habría amenazado con enviar una carta notarial a su defendida si no se retractaba de sus acusaciones.

"Llegada la noche, Pamela López recibió una llamada y la puso en altavoz. Era el señor Ludeña, presidente del Cienciano, porque nosotros habíamos hecho un llamado a este glorioso equipo de fútbol", comentó Rosario Sasieta en el programa 'América Hoy'.

"Ha habido una confusión por parte tuya, en el cual tú estás señalando que nosotros (directivos) sabíamos de la agresión y no lo sabíamos (...) Pamela, si te mandan una carta notarial, quiero que sepas...", acotó Rosario Sasieta.

Rosario Sasieta enfrenta al presidente de Cienciano

Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, permaneció al lado de su cliente durante toda la llamada recibida de Sergio Ludeña. Con evidente indignación, la exministra no dudó en confrontar al presidente de Cienciano, empleando palabras severas contra él.

"Le dije que escuché la conversación y sé que usted entiende que es un problema personal. Señor Ludeña, esto no es un tema personal, es un tema de nivel nacional. (...) no puede haber ídolos de barro (por Christian Cueva). Entonces, termina de conversar conmigo y le reclamo '¿Qué es esto de mandar cartas notariales?'", le increpó Rosario Sasieta a Sergio Ludeña.

La exministra mencionó: "Él me comentó que necesita una explicación". Además, reveló que Sergio Ludeña afirmó no tener conocimiento alguno sobre la denuncia de agresión física y psicológica contra Christian Cueva: "Lo que señala el señor Ludeña es que él no conocía que el señor Cueva estaba siendo denunciado por violencia familiar".

El conflicto entre Pamela López y Cienciano ha tomado un giro inesperado con la amenaza directa de Sergio Ludeña. Las acusaciones de la influencer contra Christian Cueva y la respuesta del presidente del equipo cusqueño han puesto en el centro de la polémica no solo al futbolista, sino también a la directiva del club.