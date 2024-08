Pamela López difunde imágenes de la agresión de Christian Cueva durante conferencia de prensa

19/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de declarar en el programa 'América Hoy' que había presentado una demanda contra Christian Cueva por violencia familiar, Pamela López organizó una conferencia de prensa con varios medios para mostrar imágenes de la agresión física que sufrió por parte del futbolista del Cienciano.

Imágenes de la agresión

Durante la conferencia de prensa, Pamela López mostró imágenes impactantes en las que se observa a Christian Cueva agrediéndola físicamente dentro de un edificio en Trujillo. Las imágenes fueron captadas la madrugada del 1 de enero, un día que, según relata la influencer, comenzó con una discusión sobre la relación del futbolista con la cantante de cumbia Pamela Franco.

"Al confrontarlo sobre su comunicación por WhatsApp con ella, su reacción fue inmediata y violenta", explicó Pamela López, quien también afirmó que el futbolista estaba bajo los efectos del alcohol en ese momento.

⚠️ Segundo video donde Christian Cueva 🇵🇪 cogotea a Pamela López y ella grita desesperadamente para salvar su vida.



Hubo una persona q fue testigo y gracias a su presencia este episodio no llegó a mayores.



Ahí está el tipo al q el fútbol peruano quiere rescatar: Repugnante 🤮. pic.twitter.com/ZRk5AYqu5F — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) August 19, 2024

En su testimonio, Pamela López narró con detalle los momentos de terror que vivió durante el ataque. " Me estaba asfixiando, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello ", confesó entre lágrimas.

Su relato fue acompañado por un silencio estremecedor en la sala, que solo se rompió con el sonido de los flashes de las cámaras de los medios presentes. La crudeza de sus palabras dejó en evidencia la gravedad de la situación y el peligro que corren muchas mujeres que, como ella, sufren violencia en sus propios hogares.

Segundo episodio de agresión

Durante la conferencia, Pamela López reveló que Christian Cueva la agredió físicamente por segunda vez, un hecho que resultó especialmente doloroso al coincidir con el día de su cumpleaños.

La influencer mencionó que "estaba en una discoteca" en ese momento, aunque no dio más detalles. Sin embargo, enfatizó que su entorno estaba al tanto de estas agresiones. "Era un secreto a voces, pero nadie se atrevía a hablar", declaró.

Recordemos que, horas antes de la conferencia de prensa, en una entrevista con 'América Hoy', se mostraron pruebas de las agresiones que habría sufrido a manos del actual jugador de Cienciano, Christian Cueva.

En las imágenes difundidas en el programa matutino, se observa el rostro de Pamela López hinchado, sus labios enrojecidos y señales de aparente violencia en su cuello.

Pamela López difunde imágenes de la agresión de Christian Cueva

El caso de Pamela López y Christian Cueva ha sacudido a la opinión pública, dejando en evidencia una problemática que sigue afectando a muchas mujeres en el país. La valentía de la influencer al denunciar la violencia sufrida es un recordatorio de la importancia de no guardar silencio ante el maltrato.