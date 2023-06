Sergio Peña: Fiscalía de Suecia pide prisión para seleccionado por conducir en estado de ebriedad

El seleccionado de la 'Blanquirroja', Sergio Peña, no vive su mejor momento, en el ámbito extradeportivo, tras la compleja disputa judicial que enfrenta por manejar en estado de ebriedad. La Fiscalía de Suecia solicita prisión contra el futbolista del Malmö FF.

La justicia local inició este último miércoles, 31 de mayo, el proceso para determinar los castigos contra el ex-Alianza Lima, que es acusado por el Ministerio Público de conducción en estado de ebriedad agravada y conducción ilegal.

En su intervención durante el juicio, el mediocampista aseguró encontrarse arrepentido por el error que cometió. En ese sentido, puntualizó que ha sido "severamente castigado" de forma mediática, y dijo que es la primera vez que se encuentra en un dictamen.

"Está claro que cometí un error. Ya he sido severamente castigado. Un error del que me arrepiento. Es la primera vez que me pasa", declaró en la inauguración de su discurso.