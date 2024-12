Sporting Cristal anunció una nueva incorporación para la temporada 2025: ¿De quién se trata?

Sporting Cristal anunció este domingo 01 de diciembre su nueva incorporación para afrontar la temporada 2025. Conoce en esta nota de quien se trata.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el cuadro 'cervecero' informó que Gustavo Zevallos es el nuevo director deportivo de la institución y será presentado de manera oficial el próximo martes 10 de diciembre.

Del mismo modo, destacaron la trayectoria de Zevallos como responsable de la gerencia deportiva de la Selección Nacional, su paso por Alianza Lima, y recordaron su gestión entre el 2009 y 2013, período en el que Sporting Cristal fue campeón nacional en el año 2012 con Roberto Mosquera como entrenador.

En entrevista en 'Full Deporte' con Eddie Fleischman en Radio Ovación, Joel Raffo aseguró que es hincha de Sporting Cristal y reveló que su más grande sueño es ver al club 'cervecero' como campeón de la Copa Libertadores.

"¿Si soy hincha de Cristal? La única camiseta que he vestido es la de Sporting Cristal, sí soy hincha del club. Si las cosas se hacen como deben de ser y logramos la competitividad, mejoraremos el fútbol peruano y aportaremos a la Selección Peruana, además a largo plazo como sueño personal es volver a ver a Sporting Cristal en una final de Copa Libertadores", acotó.

Por otro lado, el mandamás del cuadro 'celeste' rechazó cualquier tipo de vinculación con Agustín Lozano y afirmó que ha tomado una "línea crítica" de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"El fútbol peruano como sistema tiene gran potencial, es distinto a que yo diga que personas en particular tengan un potencial y no lo diría así tampoco. No tengo ningún tipo de vinculación (con Lozano) ni relación con él, él es el presidente de la FPF, pudo haber sido otro", sostuvo.