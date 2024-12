Controversia en la Liga Peruana de vóley: Clubes se negaron a jugar por desacuerdos con la FPV

La Liga Peruana de Vóley tenía previsto iniciar este sábado 30 de noviembre. Sin embargo, el debut del torneo no se llevó a cabo de la manera esperada, luego de que los clubes participantes decidieran no presentarse al compromiso. Esto se habría originado por presuntas discrepancias con la Federación Peruana de Vóley (FPV).

El desarrollo de esta competencia tenia previsto iniciar con el partido entre Regatas y Olva Latino, equipos que se enfrentarían en el Polideportivo de Villa el Salvador. No obstante, ambos grupos decidieron abandonar la sede, ocasionando una gran alerta entre los organizadores del evento.

Todo esto ocurrió en medio de algunos imprevistos anunciados durante las últimas horas. A través de un comunicado, la FPV informó que el partido programado para las fechas correspondientes al 30 de noviembre y 1 de diciembre se llevarían a cabo sin acceso del público, pese a que un día antes se dio inicio a la venta de entradas.

"Lamentamos informar que, debido a inconvenientes logísticos imprevistos, no estará permitido el acceso al público al Polideportivo de Villa El Salvador durante el inicio de la Liga Peruana de Vóley (hoy sábado y mañana domingo)", se lee en el pronunciamiento compartido en redes sociales.

Tras lo ocurrido, Luis Linares, el presidente del Club Géminis y vocero de los clubes invitados, brindó declaraciones a la prensa. En su manifiesto, resaltó que los equipos optaron por no presentarse, debido a ciertas modificaciones en las bases del juego.

" El día de hoy hemos sido notificados de las bases con una modificatoria, dónde se intenta imponer el cobro de gastos operativos a descontarse de la taquilla de los clubes . Imagínense no tener una taquilla que pueda cubrir los gastos cuando no hay ingreso del público", manifestó en un inicio.

A si mismo, consideró que la Federación estaría mostrando deficiencias en cuanto a la gestión del evento. Por tal motivo, advirtió que los equipos declinarán de participar si no se solucionan los inconvenientes.

"Aquí hay una ineficiencia de la Federación al no haber solicitado la documentación a tiempo y no tener los permisos (...) Hasta que no se resuelva esta situación, los clubes nos vamos a mantener en la reserva de participar", sentenció.