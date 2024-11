¿Jean Deza a punto de volver a Alianza Lima para la temporada 2025? Esto reveló el futbolista

Jean Deza vuelve a dar que hablar. Y es que el futbolista peruano se pronunció respecto a la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Alianza Lima para la temporada 2025, sorprendiendo a más de un aficionado al club 'blanquiazul'.

Tal parece que su paso por Sport Huancayo, le permitió a Jean Deza tener una mayor notoriedad en el fútbol peruano. Esto debido a que, en más de una ocasión, se convirtió en pieza clave para el 'Rojo Matador', club con el que acaba de culminar su contrato laboral.

Es así que, de cara a lo que será la temporada 2025, el futbolista tendrá que definir su futuro en la Liga 1, sobre todo porque terminó despertando el interés de muchísimos equipos, entre los que figuraría Alianza Lima.

En medio de una reciente entrevista para el canal de Kick de 'Ninhoviejo', el popular 'Ratón' fue consultado por uno de los seguidores, sobre la posibilidad de volver a Alianza Lima ahora que Franco Navarro se convirtió en el nuevo director deportivo: "Ahora que está Franco Navarro, ¿regresarías a Alianza Lima si te llaman?", fue lo que le cuestionaron.

Sin embargo, grande fue la sorpresa para los aficionados del club 'blanquiazul' cuando se le escuchó decir al deportista que su retorno a Matute está totalmente descartado pese a haber recibido la propuesta de vestir una vez más la camiseta.

"No, no voy a regresar a Alianza Lima, ya hablé con mi 'viejo' (Franco Navarro). Sí me han llamado, pero no puedo regresar a Alianza. Lo que pasa es que si yo llego a Alianza, va a ser imposible, se le van a ir en contra a mi 'viejo'", mencionó en un primer momento.