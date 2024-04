Universitario de Deportes: ¿Christopher Olivares podría ir a Atlético Grau? Esto reveló Comizzo

El entrenador de Atlético Grau, Ángel Comizzo, analizó el presente de Christopher Olivares en Universitario de Deportes ('U') y respondió si le gustaría volver a dirigirlo.

En diálogo con Ovación, el director técnico argentino destacó la calidad del atacante 'crema', debido a que lo tuvo en Deportivo Municipal. Sin embargo, apuntó que el 'Zancudito' está dedicado al equipo 'merengue'.

"Todos saben qué calidad de jugador es, lo tuve en Municipal y sé de sus cualidades. Obvio es un jugador al que me gustaría volver a dirigir por la capacidad que tiene, pero está en la 'U', está dedicado a su club y no hemos hablado nada", declaró.

Asimismo, Comizzo espera que puede ganarse un puesto en el equipo titular de Universitario y aseguró que tiene la capacidad necesaria para estar en la oncena de Fabián Bustos.

"Creo que él está peleando por un lugar, cualidades le sobran, capacidad tiene, es un excelentísimo jugador, dotado de una técnica inusual para alguien de su tamaño. Lamentablemente no ha tenido continuidad, si pudiera tenerlo yo encantado, sé de su calidad, yo estaría deseoso de poder dirigirlo pero hoy no es posible", agregó.

Como se recuerda, Fabián Bustos rompió su silencio tras las diversas especulaciones que hubieron sobre lo que ha dicho el entorno del 'Zancudito', que está pasando por un momento difícil en los últimos meses.

"Hoy sí cuento con él . Hay muchas cosas de las que salen y no son reales. Obviamente consumo algo de lo que sale en redes. Se habla de que como no lo traje, no lo tengo en cuenta, para nada. Es un jugador que me gusta, tiene una capacidad importante. Para mí está en mis planes", afirmó.