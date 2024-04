Ricardo Gareca reveló el motivo por el que firmó por la Selección Chilena: ¿Qué dijo el 'Tigre'?

El entrenador argentino, Ricardo Gareca, reveló el motivo por el que decidió firmar contrato con la Selección Chilena luego de dirigir a Perú por varios años.

En entrevista con DSports, el 'Tigre' aseguró que la oferta de la 'Roja' le llegó de forma intempestiva y detalló que el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) viajó con otros directivos a Buenos Aires para conversar con él. Además, destacó el proyecto que le presentaron en dicha reunión.

"No esperaba que surgiera lo de Chile después de ese tiempo. El presidente quiso hablar conmigo y vino con otros directivos a Buenos Aires. Me gustó la manera en la que me hablaron y noté algo muy serio. Las perspectivas que veían para la selección. Ellos tomaron una decisión porque Eduardo Berizzo se alejó, no por una cuestión o iniciativa de ellos, sino por parte de él", declaró.