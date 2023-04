Universitario de Deportes: Jorge Fossati confiesa que la hinchada de la 'U' es lo que más lo emociona del club

El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, admitió que lo que más lo emociona de la 'U' es su hinchada. En entrevista para el canal del Estado, TV Perú, el director técnico del cuadro crema aseguró que los fanáticos vienen siendo una parte fundamental en los resultados del equipo.

Además, el también exarquero de Peñarol indicó que es firme creyente de que los objetivos serán alcanzados si todos reman del mismo lado, pues el aliento y la empatía de los fanáticos que acuden cada fin de semana al Monumental de Ate han sido importantes para sacar adelante los partidos de la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

"La pasión que le pone el hincha de la 'U'. Sinceramente, me llega, me emociona. Como dije en un principio, este lo sacamos entre todos adelante o no sale. La hinchada de la 'U' es parte fundamental. Entonces, lo que teníamos que lograr, sin directamente proponérselos, una verdadera empatía", dijo Jorge Fossati.