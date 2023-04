BCR: Empleo formal en el sector privado creció en 5% en febrero de este año

24/04/2023 / Exitosa Noticias / Economía

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR), informó que el empleo formal en el sector privado creció en 5% hasta febrero de este año. Este resultado se dio en un periodo de 23 meses en el sector servicios, donde los puestos de empleo crecieron en 6.9%.

A nivel nacional

El empleo formal incrementó en 2.4% interanual, en el pasado mes de febrero, es decir que se sumaron 256,000 puestos laborales, respecto al mismo periodo de tiempo registrado el año pasado.

Por otro lado, el menor crecimiento del mes se dio en el sector público con 3,9%, indicó el BCR.

La masa salarial, es decir la suma global de remuneraciones que una empresa, institución u organización paga en forma periódica a sus trabajadores; aumentó en un 7.7% respecto al mes de febrero del año pasado. Esto está asociado con el aumento de los puestos de trabajo y remuneraciones a su personal.

En lo referido al sector privado, la MS se incrementó en un 9.4% interanual en febrero, debido al aumento de la masa salarial en el sector servicios.

BCR y la creación de una moneda digital peruana

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) muestra un interés por crear una moneda digital peruana y para ello ha desarrollado una serie de investigaciones que lograrían en un tiempo no muy distante lograr este objetivo.

El economista Guido Pennano, en Exitosa, manifestó los beneficios y riesgos de presentarse este tipo de divisa en nuestro país.

"Vemos una moneda centralizada digital como una solución para las personas no bancarizadas. Si tenemos un récord de todas sus transacciones será más fácil que tengan acceso al crédito. Hemos visto a muchas Fintech que quieren acceder a esta información", puntualizó.

En cuanto a los riesgos, el especialista sostuvo que se puede materializar en 2 razones. Primero, que el proyecto no ayudaría a aumentar el número de bancarizados porque los peruanos, en su mayoría, desisten de asistir presencialmente a los centros bancarios. Segundo, la "desconfianza" en dichas instituciones monetarias.

"La gente no está bancarizada porque no les gusta acercarse al banco en el Perú, es tener que pagar comisiones y más comisiones. [...] Yo no tengo la menor idea con qué varita mágica van a crear la moneda digital para que las personas confíen si ni siquiera confían en el sistema financiero. La gente quiere su billete en la mano", apuntó.

Por tal motivo, Pennano "no vio con buenos ojos" el proyecto del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).