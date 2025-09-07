Conoce como elegir el seguro correcto: Cinco claves para elegir el adecuado y proteger su patrimonio

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Economía

En los últimos meses, miles de familias y empresas peruanas han enfrentado situaciones inesperadas: incendios, robos, accidentes de tránsito, enfermedades repentinas, desastres naturales e incluso fraudes digitales. Estos hechos no solo ocasionan pérdidas económicas, sino también un fuerte impacto emocional cuando no se cuenta con un seguro apropiado.

Frente a este escenario, la asesoría de un corredor de seguros se vuelve clara para identificar riesgos, elegir la cobertura correcta y estar preparados ante cualquier eventualidad.

Consejos para contratar un seguro

¿Por dónde empezar al contratar un seguro?

El primer paso es definir qué se busca proteger: la salud, la familia, el vehículo, la vivienda o el negocio. Esta decisión inicial permite diseñar una cobertura precisa y evitar gastos innecesarios en servicios que no aportan valor real.

¿Conviene comparar pólizas?

Definitivamente, cada aseguradora ofrece condiciones, beneficios y costos distintos. El rol del corredor de seguros es analizar el mercado, evaluar las ventajas y limitaciones de cada opción y presentar la alternativa más adecuada al perfil y necesidades del cliente.

¿Qué debo revisar con más detalle?

Además de las coberturas, es fundamental prestar atención a las exclusiones, es decir, los casos en los que el seguro no aplica. Conocer estas limitaciones desde el inicio, ayuda a prevenir inconvenientes y sorpresas en momentos críticos.

¿El acompañamiento es importante?

Sí y marca la diferencia. La relación no termina con la aceptación de la póliza: El verdadero valor está en el acompañamiento continuo. Esto incluye la gestión de siniestros, apoyo en renovaciones y asesoría permanente para ajustar la cobertura conformen cambien las necesidades del cliente.

¿Cómo sé si mi corredor está autorizado?

En el Perú, los corredores de seguros deben estar inscritos en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Verificar este requisito asegura transparencia, respaldo legal y profesionalismo en todo el proceso.

La cultura de prevención se vuelve cada día más necesaria en un país expuesto a riesgos naturales, sociales y tecnológicos. Hoy, contar con un seguro adecuado no es un lujo: es una inversión en tranquilidad y protección a largo plazo.