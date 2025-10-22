Podemos Perú no decide si otorgará el voto de confianza al Gabinete de Ernesto Álvarez: "Vamos a escuchar"

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la congresista de Podemos Perú, Heidy Juárez, informó que su bancada aún no ha tomado una decisión respecto a su otorgarán el voto de confianza al Gabinete de Ernesto Álvarez, por lo que planean escuchar la presentación del premier.

Bancadas deciden si dar voto de confianza

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, los congresistas Jaime Quito, de la Bancada Socialista, y Heidy Juárez adelantaron cuál será la decisión de sus bancadas durante la presentación de Ernesto Álvarez y sus ministros hoy a las 4:00 p. m. ante el Pleno del Congreso.

" El día de hoy la bancada de Podemos Perú va a escuchar al Gabinete en su conjunto , si es que tienen la oportunidad, sino al premier para que establezcan las políticas que necesitamos en este corto periodo", indicó.

Señaló que evaluarán los tres ejes que se necesitan atender en estos 8 meses que quedan de gestión: seguridad ciudadana, estabilidad económica y las elecciones seguras que se esperan para el 2026.

Por su parte, Quito señaló que su grupo parlamentario no dará el voto de confianza al equipo ministerial y aseguró que el Gobierno de José Jerí es la continuidad del de Dina Boluarte.

"Ya no hay nada que escuchar, que vamos a escuchar (...) Nosotros consideramos que no hay nada que escuchar porque simplemente es el continuismo que se ha venido viviendo con Dina Boluarte, están dentro del pacto, los sectores que han blindado a Dina Boluarte y lo siguen brindando", reveló.

Sostuvo que el nuevo Gabinete está dentro del marco de la gestión de Boluarte y calificó de "show" las acciones y presentaciones que viene teniendo el presidente José Jerí a través de redes sociales.

"Este premier ha estado en el gobierno de Boluarte como asesor gratuito, ha estado también metiendo defendiendo a Keiko Fujimori y ahora a puesto como jefe de asesores a una persona que ha estado en los diversos trabajos del Congreso con el fujimorismo. Y los demás ministerios son reciclados, unos vienen de viceministros, otros vienen de jefes de gabinete", indicó.

Gabinete busca voto de confianza hoy

Este miércoles 22 de octubre, el Gabinete Ministerial liderado por Ernesto Álvarez Miranda acudirá al Congreso de la República desde las 4:00 p. m. para solicitar el voto de confianza, conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, el primer ministro expondrá la política general del Poder Ejecutivo y las principales medidas que impulsará el Gobierno de transición y reconciliación nacional del presidente José Jerí Oré.

Es por ello que, la congresista Heidy Juárez de Podemos Perú anunció que su bancada escuchará la exposición del premier Ernesto Álvarez para decidir su voto, mientras que Jaime Quito de la Bancada Socialista indicó que no darán el voto.