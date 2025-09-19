Retiro AFP: Presidente del BCR, Julio Velarde, advierte problema social a futuro

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Economía

Cada vez está más cerca el octavo retiro del Sistema Privado de Pensiones (AFP). Ante ello, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, advirtió que se está creando un problema social a futuro por un falso optimismo en la ciudadanía y que llevaría a la actual juventud a trabajar "hasta los 70 años", advirtió.

Presidente del BCR alerta sobre retiro AFP

En la presentación del reporte de inflación para el mes de setiembre, el presidente del BRC, Julio Velarde, se pronunció acerca del que será el octavo retiro de la AFP donde se podrá retirar hasta 4UIT del fondo de pensiones.

Ante el eventual envejecimiento de la población, en un contexto donde cada vez las personas tienen menos hijos, se contará con una población más adulta que joven en una estimación de 25 años a futuro.

Ante esto, se podría estar afectando las bases del sistema de jubilación actual donde los aportes de los trabajadores pagan por los retirados, siendo esta cada vez más una base difícil de sostener.

"Se está matando eso y va a tener que crearse después algún sentido para que gente mayor, que ha utilizado sus recursos de jubilación, pueda trabajar más fácilmente del futuro. Estamos creando un problema social a futuro".

Al respecto, señaló otra problemática en la ciudadanía: la falta de cultura del ahorro que no cuenta con estrategias financieras para la vejez.

"Sí hay mucha gente que responsable, va a ahorrar responsablemente para la vejez y es consciente que en un momento en que no puede trabajar y requerir recursos (...) A nadie la gusta que sea obligatorio pero desgraciadamente mucha gente que es optimista, cree que después va a poder ahorrar o para qué voy a ahorrar", comentó.

"Cuentas individuales con manejo profesional", recomendó Julio Velarde

Ante la falta de una cultura saludable del ahorro y un sistema necesariamente obligatorio, según Velarde, se puede optar por un mejor sistema adecuado para el cuidado de los fondos personales y macroeconómicos.

Por ello, ante el cambio demográfico, con mayor cantidad de adultos por mantener y menos aportes de trabajadores al sistema de pensiones; el presidente de la BCR indicó que el mejor sistema sería:

"El mejor sistema probablemente sea cuentas individuales con manejo profesional, si eso se da a cualquier escala, lo demás son detalles. Porque tiene que ser un sistema obligatorio con cuentas individuales con manejo profesional", recomendó.

Con el octavo retiro del fondo de pensiones, el titular del BCR, Julio Velarde, llama al cuidado de los ahorros actuales para no perjudicar el futuro de la ciudadanía, de forma personal y a un nivel macro.