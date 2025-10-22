RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Vicente Tiburcio ante pedido de confianza al Congreso: "Estamos trabajando por el bien del Perú"

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, envió un mensaje a los legisladores ante el pedido de confianza del Gabinete, aseguró a los congresistas que el Ejecutivo está trabajando por el bien del Perú.

22/10/2025

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, envió un mensaje a la representación nacional ante el pedido del voto de confianza por parte del Gabinete de Ernesto Álvarez que se presentará a las 4:00 p. m. en la sesión del Pleno. 

"Solamente decirle a los señores parlamentarios, los congresistas, que estamos trabajando por el bien del Perú. Nosotros nos hemos puesto la camiseta para darles esa confianza al ciudadano, esa confianza que haya en sus autoridades para revertir temas de inseguridad", indicó.

Supervisaron penal de Lurigancho 

El titular del Interior, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, acompañaron al presidente José Jerí a una supervisión del penal de Lurigancho, luego de que el INPE realizara un operativo, en el marco de las primeras horas del estado de emergencia. 

Noticia en desarrollo...

