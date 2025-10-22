Melissa Klug toma IMPENSADA decisión tras separarse de Jesús Barco: "Me duele"

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Completamente renovada! Melissa Klug habría tomado una impensada decisión para sentirse mejor y reencontrarse con ella misma. Todo ello tras confirmarse su separación del futbolista Jesús Barco y su polémico comunicado que causó revuelo en la farándula peruana.

Melissa Klug confirma separación con Jesús Barco

Pese a que el lunes anunciaba al programa 'Magaly TV: La Firme' que su relación con Jesús Barco atravesaba una crisis y que el comunicado que lanzó anunciando su ruptura amorosa y que minutos después borró en sus redes sociales, un nuevo anuncio de la 'Blanca de Chucuito' sorprendió a sus seguidores y al parecer, esta vez no daría su brazo a torcer.

Pues bien, tras el ampay del padre de su última hija rodeado de mujeres y amigos en una piscina de un club en Huánuco, Melissa Klug confirmó a la producción de Magaly Medina que estaba separada de él, dejando entrever que estaba decepcionada tras descubrir comportamientos que no estaba dispuesta a tolerar. Incluso, reveló que le llegó un mensaje que la alertaba de que Jesús Barco estaba saliendo con otra fémina mientras estaba lejos de su familia.

"Como te dije, estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Supuestamente, hasta lo que yo sabía, no era por terceras personas. Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres, yo los he visto cuando he estado allá. El simplemente hecho de estar él presente, es una falta de respeto, qué más habrá hecho, no lo sé", expresó.

Los retoquitos de Melissa Klug tras ruptura amorosa

Tras atravesar una nueva etapa de su vida, una en la que busca reencontrarse consigo misma, tanto emocional como físicamente, Melissa Klug habría tomado la decisión de realizarse algunos retoquitos estéticos. Según expresó Magaly, el último martes, 21 de octubre, la madre de Samahara Lobatón, con el objetivo de verse mucho más bella, optó por someterse a más de una cirugía estética.

"Estoy tuneada. Me duele hasta el ojo que respiro", se le escucha decir a la empresaria chalaca, dejando claro que si sufre no es por su separación o por no llegar al altar, sino por procedimientos estéticos que se realizó para verse más regia tras sus seis embarazos, los cuales afectaron su piel, su peso y su silueta.

Incluso, la cirujana Roma Coletti reveló que la decisión de Melissa sería "como una reseteada y volver a empezar": "Le acabo de hacer una reducción de mamas, abdominoplastía y remodelación costal. Tratar de cambiar las proporciones, quitar la fibrosis previa de cirugías anteriores para que se le vea la cintura más chiquita. Está recién operada, en recuperación, y en dos semanas quizá ya pueda mostrar los resultados".

Melissa Klug se realiza retoques estéticos tras separación de Jesús Barco.

Empresaria confirma procedimientos estéticos

Incluso, a través de un mensaje por WhatsApp, la Klug confirmó los procedimientos estéticos a la producción del programa de Magaly: "Seis embarazos. La piel queda flácida. Mi último embarazo, subí 21 kilos. Me cuesta bajar porque tengo hipotiroidismo. Subo y bajo todo el tiempo y porque tenía unos melones demasiado grandes, así que me los achiqué como de quinceañera".

Es así como se dio a conocer que Melissa Klug anda sufriendo de dolor, pero no porque Jesús Barco nunca la llevó al altar tras confirmarse su separación, sino porque optó por realizarse algunos retoques estéticos y cirugías.