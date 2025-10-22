Congreso: Proponen la eliminación progresiva de los zoológicos públicos a nivel nacional

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Guido Bellido Ugarte (Podemos Perú) presentó un proyecto de ley con el objetivo de eliminar, de manera progresiva, los zoológicos públicos en todo el territorio nacional, a fin de salvaguardar "la protección, el bienestar y la conservación de los animales actualmente en cautiverio".

En ese sentido, el Proyecto de Ley N.º 12909/2025-CR, presentado el martes 21 de octubre, a través de la plataforma institucional del Congreso, puntualiza que su finalidad es promover el respeto a la fauna silvestre, fomentar la conservación de la biodiversidad mediante alternativas sostenibles y educativas sin recurrir al encierro de animales, así como adecuar la normativa nacional a los estándares internacionales de protección animal y derechos ambientales.

Alcances del proyecto de ley

De acuerdo con el texto del también expresidente del Consejo de Ministros, si su proyecto de ley es aprobado por el Pleno del Congreso, queda prohibida la creación, autorización, construcción o habilitación de nuevos zoológicos públicos y privados en todo el Perú.

Sobre los animales que se encuentran actualmente en custodia de los zoológicos públicos, deberán ser entregados a los centros de rescate de fauna silvestre para la recuperación de sus condiciones de salud y bienestar, teniendo como finalidad, su posterior reinserción progresiva a su hábitat natural, "cuando sea biológicamente viable o su entrega en custodia a centros de conservación".

Con referente al proceso de eliminación de los zoológicos públicos, deberán culminarse en un plazo máximo de 10 años, contados desde la entrada en vigencia de su promulgación, "bajo apercibimiento de generar responsabilidad funcional administrativa".

Disposiciones complementarias

El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio del Ambiente (MINAM), incorporaría al currículo nacional, programas de sensibilización sobre el respeto a la fauna silvestre, la protección de los ecosistemas y las alternativas de aprendizaje sin animales en cautiverio.

El financiamiento se efectuará con cargo al presupuesto institucional del MINAM, los Gobiernos regionales y locales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, pudiendo contar con la cooperación internacional y aportes de la sociedad civil.

Asimismo, el Poder Ejecutivo tendría que reglamentar la presente ley (de ser aprobada) en un plazo máximo de 180 días calendario, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

De esta manera, el parlamentario Guido Bellido vuelve a presentar un proyecto de ley en favor de la protección de los animales, siendo esta última la más controversial por la buena aceptación que tienen los zoológicos a nivel nacional por parte de la ciudadanía.